Milliseid krüptovarasid võiks veel peale bitcoin’i teada?

Bitcoin on jätkuvalt kindlalt esimene hõivates ligi 2,5 triljoni euro suurusest krüptoturust pisut üle poole. Talle järgnevad aga trobikond erinevatel tehnoloogiatel põhinevaid ja kasutusviise omavad krüptovääringud. Kindlasti tasub järgnevat lugedes silmas pidada, et järjestus lähtub turukapitalisatsioonist, mis saadakse korrutades omavahel ringluses olevate ühikute arv selle hinnaga. Kuna loetletud vääringuid on ringluses erinevates ühikuarvudes, ei ole nende hinnad ühe ühiku kohta otseselt võrreldavad.

Kui oled kuulnud bitcoin’i, tead ilmselt ka ethereum’i. Krüptomaailma nr. 2 positsiooni kindlalt hoidev ethereum loodi Vitalik Buterini poolt 2015. aastal ja see tõi krüptomaailma nutikad lepingud ning detsenraliseeritud rakendused (dApp-id), mis võimaldavad tehinguid programmeerida. Ethereumi ökosüsteemi on vahel kirjeldatud ka kui «maailma arvutit» – sisuliselt on tegemist ühe suure arvutiga, mis on hajutatud üle maailma ning mida võivad kõik hallata ja kasutada. Viimase nädala jooksul on ETH uudistesse jõundud suure hinnahüppega, tõustes seitse päeva jooksul ligi 30 protsenti, hinnaks pea 3500 eurot. Ethereum moodustab ligi 17 protsenti kogu krüptoturust.