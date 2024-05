Tallinna abilinnapea avaldas, milliste linnaosade elanikud päästab linn kõigepealt lumerookimisest

Tallinna kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ütles «Terevisioonis», et täpsemalt selgub augustiks, kus linn eeloleval talvel lumekoristuse linnakodanikelt üle võtab. «Räägime pigem kesklinnast, Põhja-Tallinnast, kuna siin liigub kõige rohkem inimesi läbi,» põhjendas Pere esialgseid valikuid. See aga ei tähenda, et mujal Tallinnas, näiteks Nõmmel või Pirital bussipeatused või koolimajade esised lumest koristamata jääks.

Kui varem on jäänud uue võimuliidu sõnumitest mulje, et linn võtab kõnniteede lumest puhastamise täiesti enda kanda, siis nüüdseks on selgunud, et eeloleval talvel suudab linn võtta enda hooldada veerand nendest kõnniteedest, mis seni on olnud eraomanike hooldada.