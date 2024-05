USA keskpank rikkus investorite tuju, Nvidia rõõmustas, Target näitab tarbijate rasket olukorda

Investorid ootavad USA keskpangalt intressilangetust. Avaldati USA keskpanga eelmise istungi protokoll, kust selgub ka muidu teada fakt, et inflatsioon pole piisavalt langenud. Keskpanga läinud istungil arutleti ka hoopis selle üle, et vajadusel tuleb intressimäära edasi tõsta. See oli investoritele välk selgest taevast, kes muidu on mõtisklenud, kui palju keskpank tänavu intressimäära langetab ja mitmel korral.