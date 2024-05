Metsaomanikud lähevad riigi vastu tänavatele

Valgamaa metsaomanik Andres Rõõmus on üks neist, kes enesele üllatuseks tänavu piirangute alla jäi. Loo juured aga ulatuvad 2008. aastasse. Toona avastas ta metsamajanduskavast, et ühele metsaosale oli märgitud ligi 12 hektari suurune ala, kus kasvab III kategooria kaitsealune künnapuu. Rõõmus küsis keskkonnaametist, mida sellel alal teha tohib või ei tohi. «Sealt öeldi, et kõike võid teha,» väidab Rõõmus.