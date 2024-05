Tegemist on Plurali teise fondiga, mille maht on 500 miljonit eurot. Kaks aastat tagasi kaasas fond 250 miljonit eurot.

Taavet Hinrikus ütles Euroopa riskikapitali- ja idusektori uudiseid kajastavale portaalile Sifted, et ehkki Euroopas on riskikapitaliettevõtteid rohkem kui eales varem, näitavad nende rahakaasamisel tehtud ülepakkumised, et Pluralil on midagi, mida Euroopa tehnoloogiasektorile pakkuda.