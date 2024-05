Hiina ähvardab kehtestada tariifid lääne autodele

Hiina autotehnoloogia ja -uuringute keskuse (CATARC) peaekspert ja Hiina autostrateegia ja -poliitika uurimiskeskuse asedirektor Liu Bin ütles, et imporditud bensiinisõiduautode ja üle 2,5-liitrise mootoriga linnamaasturite 25-protsendiline tariifimäär on kooskõlas WTO eeskirjadega. Hiina praegune imporditariif autodele on 15 protsenti.