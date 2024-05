«Meie nägemuses ei muutu midagi, kuigi näeme, et nad on muidugi ettevaatlikud, mõistavad selliste otsuste võimalikku ohtlikkust ja nende jaoks vältimatute tagajärgede ohtu,» rääkis Peskov.

«Seetõttu läksid nad edasi kärbitud versiooniga, kuid kärbitud versioon ei ole muud kui sundvõõrandamine, sest kõik need tulud on ikkagi meie varast saadud tulu ja nende muuks otstarbeks üleandmine on samuti kõigi rahvusvahelise rahandus- ja majandussüsteemi reeglite ja normide rikkumine,» vastas ta ajakirjanike palvele kommenteerida EL-i riikide heakskiidetud plaani kanda Venemaa külmutatud varadelt saadav tulu üle Ukrainale.