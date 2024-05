Saaremaa ettevõtjad soovivad kohalikele elanikele tasuta praamisõitu

Saaremaa ettevõtjad andsid ministrile selgelt mõista, et järjepidevad maksumuutused pärsivad kohaliku ettevõtluse arengut ning selle tulemusena väheneb Eesti konkurentsivõime meie lähinaabritega.

Ministrile selgitati ka SEL-i seisukohta, et parvlaevaühendus on saarlaste jaoks maanteepikendus ning see peaks olema kohalikele elanikele tasuta ning järjepidev praamipiletite hinnatõus tuleb lõpetada.