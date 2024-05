Ministeerium tahab piirata tarbimislaenude vastutustundetut andmist

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on direktiivi peamine eesmärk kaitsta inimesi vastutustundetute ja kuritarvituslike laenuandmiste eest. «Viimastel aastatel on inimestele pakutavate laenude ja järelmaksude valik märkimisväärselt laienenud ning laenuturule on tulnud uued krediiditooted, eelkõige veebikeskkonnas. Sellest tulenevalt peab ka meie seaduseid ajakohastama,» rääkis Timpson, kelle sõnul on oluline, et krediidiandjatele kehtiksid võrdsed tingimused, mis oleksid tarbijale läbipaistvad ja arusaadavad.

«Näiteks on turul laialdaselt kasutusele tulnud nn intressivabad laenud – kui inimene ostab tarbekaupu võimalusega makse tasuda osadena mitme kuu jooksul. Sageli aga inimesed ei adu, et teatud juhtudel võivad ka need süütuna näivad finantsteenused ohustada inimese majanduslikku olukorda,» selgitas justiitsminister ning lisas: «On oluline, et ka sellistel juhtudel antaks tarbijatele asjakohane teave kaalutletud otsuse tegemiseks. Samuti on oluline, et krediidiandja veenduks, et tarbija endale üle jõu käivaid kohustusi ei võtaks.»