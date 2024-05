Air Baltic jäi käiberekordile vaatamata suurde kahjumisse

«Tulemused kinnitavad, et selja taga on olnud positiivne kvartal, edu on aidanud saavutada lendude arvu suurenemine, efektiivsem opereerimine ja keskendumine klienditeenindusele. Need täiustused on meelitanud ligi rohkem reisijaid ja parandanud meie tulemusi,» kommenteeris Air Balticu president ja juhatuse esimees Martin Gauss pressiteates.