Lisaks Coopi keti kaupadele on poest võimalik osta Hiiumaa kohalike tootjate toodangut, näiteks pagari-, kondiitri- ja kulinaariatoodete sortimendis on vaid «Hiiumaa Köök ja Pagar» tooted. Poe kõrval asub külaseltsi loodud välilava koos kiikede ja liivakastiga, jalutuskäigu kaugusel on Kõpu tuletorn.