Kaupmees selgitab: tõsiasjad, millega tuleb piimatoodete valikul arvestada

Enamik meist on juba lapsepõlves selgeks saanud, et piim teeb kondid tugevaks ja piimatoodete igapäevane tarbimine on kasulik, enamgi veel, tarvilik, kuna piimast ja teistest piimatoodetest saab mitmeid kehale hädavajalikke toitaineid. Ma ei tõtta seda ümber lükkama – piimast saab endiselt ohtralt kaltsiumi ja D-vitamiini, mida terved luud ja keha tervikuna vajavad. Siiski tasuks piimatoodete valikul ja tarbimisel arvestada mõne tõsiasjaga, millega kõik inimesed kursis pole: esiteks tasub teada, et kohalik piimatoode on enamasti kasulikum.Teiseks tuleb paraku arvestada ka sellega, et loomsed piimatooted ei pruugi kõigile sobida – kui seedimine piimatoodete peale pahandab, leiab poelettidelt erinevaid lahendusi.