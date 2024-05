Kinnisvarajurist selgitab: millal võib korteriühistu võlgniku andmed avaldada

Kahjuks on paljudes korteriühistutes ka võlgu jäävaid korteriomanikke. On neid, kellel on mingid mõjuvad põhjused aga on ka neid, kes suhtuvad enda kohustustesse hooletult. Kinnisvarajurist Evi Hindpere selgitab, millal tohib korteriühistu võlgniku andmeid avaldada.