Keskkonnaamet nõuab LHV asutajalt ranna keelualale ehitatud eratee ülesvõtmist

Äripäev kirjutas 2022. aasta suvel, et keskkonnaamet alustas väärteomenetlust, sest Väinamere hoiualal ja Läänemere ranna ehituskeeluvööndis asuvale Viisemanni maatükile ehitatud ebaseaduslik paksust killustikust eratee kahjustas rannaniitu ja liigirikast madalsood. Tee ehitati naabrimehega kahasse.

Keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa büroo juhataja asetäitja Liina Simpsoni sõnul on nüüd alustatud haldusmenetluse eesmärk kõrvaldada looduskaitseseaduse rikkumised ning see on võimalik tee likvideerimisega.