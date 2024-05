Üle 15 miljardi euro piiri kerkinud Rail Baltic otsib eraraha

Erinevaid arvutusi selle kohta, kui palju õnnestub Rail Balticu arendamiseks Euroopa Liidu raha kaasata, leiab RB Raili koostatud dokumentidest mitu, ent ka kõige optimistlikum neist arvestab, et Euroopa Liidu panus küündib maksimaalselt 10 miljardi euroni. Lõpuks on see kõik siiski ennustus ja päris summad sõltuvad liikmesriikide läbirääkimistest.