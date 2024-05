ADVOKAAT HOIATAB Need on ohud, millega tehisintellekti kasutavad ettevõtjad peavad arvestama

Kullerkupp täpsustas, et paljud ettevõtted ei teadvusta, et pelk tööriista kasutamine võib seada ohtu antud lubadused kaitsta klientide andmeid või hoida ettevõtte saladusi. «Juba on äärmiselt palju näiteid, et rikkumine võib tuua kaasa tohutu kahju või isegi kogu äritegevuse lõppemise. Tegelikult on see elementaarne hoolsus, et esmalt teostatakse riskianalüüs, kehtestatakse poliitikad ja alles seejärel võetakse tehnoloogia töösse,» kinnitas Kullerkupp.