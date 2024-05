SEB-s saab nüüd teha mikroinvesteeringuid

«Börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id koguvad väikeinvestorite seas üle maailma üha enam populaarsust. Meie viimased uuringu tulemused näitasid, et ETF-id on liikunud eestimaalaste lemmik finantsinstrumentide sekka. Kui aktsiatesse ja kolmanda samba pensionifondidesse on oma raha paigutanud vastavalt 52% ja 50% investoritest, siis neile järgnevad ETF-id, need väärtpaberid olid ligi viiendiku investorite (19%) portfellis,» rääkis SEB juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.