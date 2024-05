Euroopa Liit võttis vastu energiaturureformid

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson märkis, et energiakriis tõi kaasa suured muutused EL-i energiamaastikul. «Kuigi Euroopa on varem sõltunud Venemaa tarnetest, liigub ta nüüd edasi tuleviku elektri- ja gaasiturgudele, kus Venemaa gaasile ruumi ei ole ning kus keskne roll on taastuvatel energiaallikatel, puhtal gaasil ja vesinikul. Eelkõige kutsun kõiki liikmesriike üles kasutama uusi REPowerEU sätteid, et võimalikult kiiresti lõpetada Putini juurdepääs meie energiaturgudele.»