Alustades kõige olulisemast ehk boonusest, pakuvad kõik poed kliendikaardi kasutajatele boonust, kuid tingimused on erinevad. Näiteks Rimi, Maxima ja Selveri kliendikaardid, mis maksavad enamjaolt üks euro, pakuvad igalt ostult üheprotsendilist boonust. Coopis, Prismas ja Grossis on aga boonus astmeline.

Näiteks Coopi kauplustes annab iga kulutatud euro kliendile vastavalt saavutatud tasemele teatud hulga boonuspunkte. See tähendab seda, et mida suurem on igakuine ost, seda enam boonuspunkte teenitakse. Siinjuures tuleb ära mainida, et Coopi boonussüsteemil on neli taset.