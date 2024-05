Renoveerimistoetuste määrad on erinevad vastavalt asukohale, kus kaugemates piirkondades on toetusmäär 50 protsenti, võrreldes Tallinnas ja Tartus kehtiva 30 protsendi määraga ning vahepealsetes piirkondades 40 protsenti. See tagab, et rohkem toetust saavad madala kinnisvara turuväärtusega piirkonnad, kus renoveerimine on puuduliku finantseerimise ja majanduslikult vähekindlustatud elanike tõttu raskendatud. 2023. aasta korterelamute renoveerimistoetuste voorus said rahastusotsuse 94 protsendi ulatuses Tallinnast ja Tartust väljaspool asuvad korteriühistud.