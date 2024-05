Kaitsetööstuse kriitika: areng on jätkuvalt bürokraatia taga kinni

Jaanus Tamm peatus mitmel konkurentsivõime raportis käsitletud teemal, nende hulgas bürokraatiarohkusel. Ta ütles, et kui Eestis tahaks täna ehitada kaitsetööstusvaldkonna või tööstuspargiga seotud tehaseid, siis võtaks see bürokraatia tõttu aega kolm aastat. «Aga täna neid asju on vaja kohe. Mis me teeme, on see, et me toodame väljaspool. Me toodame Ukrainas, mis on okei, kuna me panustame sinna,» kirjeldas Tamm ja lisas, et tehase ehitamine on lihtsam nii Soomes kui ka Lätis.