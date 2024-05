Taani kogemus: kuidas muuta riik jäätmeid põletavast riigist ringlussevõtvaks riigiks

Bukholt rõhutas, et ka eraettevõtjatekeskne süsteem vajab jäätmete kogumisel ja pakkumisel tugevat koostööd omavalitsustega, et tagada jäätmete kvaliteetne kogumine ja materjalide kvaliteet. Taani jäätmetööstussektor on investeerinud juba 150–250 miljonit eurot uutesse käitluskohtadesse ja neid on järjest juurde tulemas.

Taanis maksab majapidamine jäätmeveo eest 10 korda rohkem kui Eestis

Taani on riiklikult ühtlustanud reeglid, kuidas jäätmeid sortida ja koguda. Üle riigi on ühesugused piktogrammid prügikastidele ja -konteineritele – sõltumata sellest, kas on tegemist majapidamiste või ettevõtlusega. «Mõistsime, et piktogrammid ja reeglid peavad olema ühesugused igal pool. Ükskõik kus sa oled, tead alati, mida jäätmetega tegema peab,» sõnas Bukholt. Varem oli Taanis, nagu Eestiski, eri omavalitsustes eri nõuded ja erinevad sortimisskeemid, mis ei olnud mastaabi loomiseks ja turu toimimiseks optimaalne lahendus.

Taani majapidamised koguvad kümme erinevat liiki jäätmeid, samas ei ole eramajade hoovis 10 erinevat jäätmekonteinerit, vaid tihti on konteinerid kahe sektsiooniga ja eramaja hoovis on tavaliselt 4 konteinerit. Kortermajades on suuremad konteinerid ja tihti ka rohkem eri liikide konteinereid. Ühes kuus maksavad jäätmed majapidamisele umbes 35 eurot. «Taanis on majapidamiskulud kõige kõrgemad Euroopas, seda tuleb silmas pidada, kui Eesti hindadega võrrelda,» lisas Bukholt.

Niels Bukholt on Taani tööstusettevõtteid ühendava liidu Dansk Industri juht, ta on töötanud jäätmealal 20 aastat, sealhulgas Taani keskkonnaministeeriumis, Taani Keskkonnakaitse Agentuuris, Taani Energiaagentuuris ja jäätmekäitlusega tegelevates organisatsioonides. Bukholtil on õigusteaduste magistrikraad Kopenhaageni ülikoolist ning juurakraad Californiast, samuti täiendav haridus avaliku halduse ja juhtimise alal. Ta on õpetanud ka tudengeid keskkonnaõiguse alal Kopenhaageni ülikoolis.

Kohalike omavalitsuse võimekust jäätmeseaduse väljatöötamiskavatsuse rakendamiseks arutati ringmajanduspäeval 10. mail, kui toimus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMEL) korraldatud ringmajanduspäev. Ülevaate Taani jäätmekorraldusest andis Niels Bukholt, majanduslikku vaadet analüüsis LHV Panga analüütik Heido Vitsur, kohaliku omavalitsuse vaadet jagas Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning poliitilise väitluse pidasid Hanah Lahe (Reformierakond) ja Riho Terras (Isamaa). Ringmajanduspäeva ettekanded on järelvaadatavad.