INSPEKTORID VAIMUSTUSES Vaata, millised Eesti restoranid pälvisid MICHELINi tunnustuse!

MICHELINi restoranigiidide rahvusvahelise direktori Gwendal Poullenneci sõnul on neil hea meel tervitada MICHELINi Eesti restoranigiidi valikus nelja uut restorani. «Igaüks neist on omaette väärtus, lisades valikusse mitmekesisust — ent erilist tähelepanu väärib Valgamaal Lüllemäel tegutsev Kolm Sõsarat, mis pälvib MICHELINi rohelise tärni tipptasemel jätkusuutliku gastronoomia eest. Kolm Sõsarat rikastab restoranigiidi valikut tänu oma austusväärsetele põhimõtetele ja kirglikele omanikele, kellest kiirgab soojust ja pühendumust. Tegu on tõeliselt erilise paigaga. Samuti on põhjust tõsta esile restorane 180° by Matthias Diether ja NOA’s Chef’s Hall, mis säilitavad selle aasta valikus vastavalt kahe ja ühe MICHELINi tärni tunnustuse. Aastast aastasse niivõrd kõrgel kulinaarsel tasemel järjepidevuse hoidmine on MICHELINi inspektorite jaoks alati muljet avaldav,» ütles ta.