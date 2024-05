KESKPANKUR HOIATAB Pankade võlakirjad: võlg ei ole alati võõra oma

Allutatud võlakirjad on teistest riskantsemad

Pankadel on suurenenud vajadus emiteerida võlakirju äri laienemise ja kõrgemate järelevalveliste kapitalinõuete tõttu. Lisaks aitavad erinevad võlakirjad pankade kapitalistruktuuri mitmekesistada. Kodumaisel väärtpaberiturul emiteeritud allutatud võlakirjad (Tier 2 ja AT1) on väga populaarsed olnud. Näiteks väljastavad pangad oma kasvu toetamiseks, kapitalipositsiooni tugevdamiseks, aga ka järelevalveliste kapitalinõuete täitmiseks pikema tähtajaga allutatud võlakirju (nt Tier2 ja AT1). Investori jaoks on nende näol tegemist võrdlemisi kõrge riskiga instrumendiga, sest panga raskustesse sattudes on eelisjärjekorras muude võlakirjadega seotud kohustused. Teatud juhtudel on pankadel õigus jätta intressimakse tegemata või allutatud võlakirjad hoopis maha kirjutada. Investor peaks arvestama ka sellega, kui lihtne või keeruline on võlakirja soovi korral edasi müüa. Nende riskide tõttu tuleb pangal selliste võlakirjade eest kõrgemat hinda tasuda ja tema intressikulu suureneb. Teisest küljest ei mõjuta aga sellised omakapitali alla kuuluvad võlakirjad aktsionäride teenitavat omakapitali tootlust. See on järelevalveliste nõuete täitmise kõrval üks põhjuseid, miks pangad eelistavad selliste võlakirjade väljastamist uute aktsiate emiteerimisele.

Pandikirjad moodustavad siinsete pankade võlakirjadest suurima osa

Peale allutatud võlakirjade on siinsed pangad emiteerinud muid võlakirju peamiselt välismaal, sest sealsed turud võimaldavad institutsionaalsete investorite kaudu rahalisi vahendeid suuremas mahus kaasata. Kui kodumaised allutatud võlakirjade emissioonid jäävad mahult umbes 10 kuni 40 miljoni vahele, siis rahvusvahelistelt turgudelt kaasavad pangad korraga kuni 500 miljonit. Pandikirjad moodustavad siinsete pankade emiteeritud võlakirjadest suurima osa ja aitavad pankadel rahastamiskulusid madalamal hoida. Kuna need võlakirjad on tagatud (näiteks eluasemelaenudega), siis on nende intressimäär muude võlakirjade ja rahastamisallikatega võrreldes enamasti madalam. Mõnel juhul on pikema tähtajaga pandikirja kupongimäär näiteks 0,1 protsenti. Ehkki mahud ei ole väiksed, tähendab see panga jaoks siiski väiksemaid intressikulusid. Samuti on ajalugu näidanud, et kriisis peab investorite huvi seda tüüpi võlakirjade vastu kõige paremini vastu ehk oht rahastuse kättesaadavusele on väiksem. Kui veel välismaistest turgudest rääkida, siis emiteerivad suuremad pangad seal ka tagamata allutamata võlakirju, mida nad vajavad järelevalveliste nõuete täitmiseks.

Tõenäoliselt on pankade võlakirjad tulnud, et jääda. Siinse pangandussektori rahastamise ja kapitali struktuur on kümne aasta jooksul järjest mitmekesisemaks muutunud. Võlakirjad võimaldavad pankadel toetada oma tegevuse kasvu eesmärke ning teisest küljest täita järelevalvelisi nõudeid, mistõttu vajadus nende järele siinsete pankade jaoks tõenäoliselt jätkub

