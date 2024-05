Venemaa majandus rokib täiega – põhjuseks täistuuridel töötav sõjatööstus

Venemaa ametlikel andmetel on Venemaa sõjalised kulutused enam kui 8 protsenti SKTst, mis majandusekspertide hinnangul on jõudnud jätkusuutmatule tasemele. Venemaa president Vladimir Putin aga selles probleemi ei näe, kuna vastates Hiina visiidi ajal sellele küsimusele, ütles ta, et 8 protsenti pole kriitiline, kuna Nõukogude Liidus oli kaitsekulutuste osakaal 1985.–1986. aastal 13 protsenti SKTst.