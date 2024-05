Swedbank: puidutööstuse investeeringuid pärsib ebakindllus

Kasumlikkust hindavad ettevõtjad sel aastal sarnaseks mullusega või mõnevõrra kõrgemaks. «Kui eelmisel aastal nägime rekordkõrgeid toorme hindasid vaatamata nõudluse kukkumisele, siis hetkel on majanduslangus ka toormehindadesse jõudnud ja need on oma tippudest alla tulnud,» lisas ta.

Välisturgude nõudluse langus peamistel eksportturgudel on endiselt puidutööstuse jaoks probleem. «Küll aga on uuringust näha, et kui eelmisel aastal oli ettevõtete osakaal, kes soovivad uutele turgudele minna 33 protsenti, siis tänavu on see 47 protsenti ehk ettevõtted otsivad aktiivselt uusi turge, kuhu oma tooteid müüa. Peamisteks uuteks sihtturgudeks on näiteks Prantsusmaa, USA ja Holland,» selgitas Mällo.

Henrik Välja sõnul tajuvad erinevate toodete tööstused välisturgude nõudluse küsimust erinevalt. «Mida lähemal on toode lõpp-tarbijale, seda lähemale teda eksporditakse ja seetõttu on puitmajade tootjad saanud kõige rohkem pihta Skandinaavia turgude nõudluse langusest. Osaliselt on suudetud minna Saksamaa ja muudele Kesk-Euroopa turgudele, kuid neil on endiselt väga raske. Pooltoodete tootjate turud on palju globaalsemad ja nemad on seetõttu paremini hakkama saanud,» rääkis ta.

13. korda läbi viidud Eesti tööstussektori käekäigu uuringus osales märtsis ja aprillis 265 Eesti tööstusettevõtet, kus töötab ligi 28 000 inimest. Puidutööstusettevõtteid oli nende seas pea viiendik.