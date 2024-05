Meeleolu kinnisvaraturul liigub positiivses suunas

Küsitluses osalenute vaade on pisut reipam elamispindade sektoris ja pisut negatiivsem äripindade turul, ütles EKFL-i juhatuse liige Tõnu Toompark pressiteates. Kinnisvaraettevõtjad ja tippspetsialistid ootavad järgmiselt kuuelt kuult elamispindade ostu-müügitehingute arvult õrna tõusu, kui hindadele nähakse jätkuvat languse võimalust. Eluruumide üürituru osas on arvamus, et üüritehingute turg on mõnevõrra aktiveerumas, kuid hinnatõusule suuri panuseid ei panda.