Riigi hea investeering: miljon sisse ja 32 miljonit maksudena tagasi

Alates startup-viisa programmi algusest 2017. aastal on välisasutajate loodud ettevõtete käive ulatunud 304,2 miljoni euroni, kuid reaalne viisa mõju on olnud veelgi suurem, sest eeltoodud numbrid ei sisalda talendi toomiseks viisa saanud ettevõtete näitajaid.

Tegemist on Eesti jaoks olnud hea investeeringuga, kuna aastatel 2016-2023 oli programmi eelarve miljon eurot ning aastatel 2024-2029 on eelarve kaks miljonit eurot. Need numbrid sisaldavad nii programmi eelarvet, personalikulu kui ka seotud alategevusi.