Maksu- ja tolliameti krüptovara ja finantskontode teabe teenusejuht Richard Kirves ütles, et kukkumise taga on asjaolu, et investorid vahetasid varesemast vähem oma positsioone ümber FIAT-valuutadeks. «Kuigi teatud krüptovarade turuhinnad ja turukapitalisatsioon on võrreldes aastaga 2022 ja 2021 taastunud või taastumas, siis tendentsid krüptovara turgudel viitavad sellele, et investorid vahetasid võrreldes varasemaga krüptovarasid vähem ümber FIAT-valuutadeks või teiste krüptovarade vastu ehk tehingute maht oli väiksem kui varasematel aastatel. Seetõttu toimus ka vähem tehinguid, millest üldreeglina maksukohustus tekiks,» rääkis ta.