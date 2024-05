JUHTUB KA PÕHJANAABRITEL Soome riigiettevõte sattus piinliku skandaali

Fingrid on Soome riigiettevõte, kes vastutab riigi ülekandevõrgu eest ja mis on seetõttu riigi julgeoleku seisukohast võtmeettevõte. Fingridi võrku läbib umbes 80 protsenti soomlaste kasutatavast elektrist ja lisaks kodumajapidamistele on Fingridi võrguga elektrijaamad, raudteeliiklus, veepuhastusjaamad ja muud elutähtsa ettevõtted funktsioonid. Soome riigile kuulub ettevõttest üle poole, ülejäänud kuulub Soome pensionifondile.