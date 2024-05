Neli aastat enne ELiga liitumist ehk aastal 2000, elab Eestis rahvaloenduse andmete järgi ligi 4000 ELi kodanikku, moodustades sellega 0,3 protsenti Eesti elanikkonnast. See on umbes Paldiski linna jagu inimesi. 2000. aastas moodustasid Läti (1410), Leedu (1100) ja Soome (930) kodakondsed moodustavad pea 90 protsenti kõigist Eestis elavatest ELi kodanikest ning vaid Rootsi ja Saksamaa kodanikud on need, keda on samuti enam kui 100. Lisaks ei ela ligi kümne riigi kodanikke Eestis üldse. Nendeks riikideks on muu hulgas näiteks Slovakkia, Sloveenia ja Portugal.