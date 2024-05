SEB uuring tuvastas, kuidas naiste ja meeste rahapaigutused erinevad

SEB statistika näitab, et mehed on võrreldes naistega endiselt riskialtimad investeerijad. Kui naised eelistavad Eestis oma raha paigutada tähtajalistesse hoiustesse, kolmandasse pensionisambasse ja fondidesse, siis meeste seas on populaarsemad võlakirjad, ETFid ehk börsil kaubeldavad fondid ja aktsiad.