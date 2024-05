DelfinGroupi suuromanikud panevad aktsiad soodushinnaga müüki

15. mail 2024 kinnitas Läti Pank (Latvijas Banka) avaliku pakkumise prospekti, mille kohaselt pakutakse DelfinGroupi aktsiaid hinnaga 1,09 eurot aktsia kohta, mis on 12,8 protsenti madalam kui aktsia keskmine börsihind viimase 3 kalendrikuu jooksul.

Kui võrrelda pakkumishinda ettevõtte viimase 12 kuu dividendimaksetega, oleks aktsia dividenditootlus 8,3 protsenti koos planeeritud makstavate dividendidega 2024. aasta juunis. Avalikul pakkumisel osalevatel uutel investoritel on õigus saada ka järgmise kvartali dividende (0,0178 eurot aktsia kohta), mida on plaanis välja maksta juba juunis, ning ka 2023. aasta iga-aastaseid dividende (0,0088 eurot aktsia kohta), mida on plaanis välja maksta 2024. aasta juulis. Lõpliku otsuse planeeritud dividendimakse kohta peab heaks kiitma aktsionäride korraline üldkoosolek 30. mail 2024.