Analüütik: Eesti ärikeskkond on endiselt investeeringuid soodustav

Nestor tõi välja, et Eesti paistab jätkuvalt silma kõrgete põhivarainvesteeringute poolest suhtena sisemajanduse koguprodukti (SKP), mullu näiteks 26,6 protsenti, mille poolest olime euroala riikide seas esikohal. Euroopa Liidu riikidest olid eespool vaid Rootsi, Rumeenia ja Tšehhi.

«Kuigi ajalooliselt on siinsed investeeringud olnud kaldu «betooni» poole, siis tublisti investeeritakse ka masinaparki. Eelmisel aastal moodustasid investeeringud masinatesse ja seadmetesse SKPst 8,2 protsenti, mis on kaugelt üle Euroopa Liidu keskmise. Veel kõrgemal positsioonil paiknesime investeeringute poolest IKT vahenditesse ja süsteemidesse. Suhteliselt tagasihoidlikud on endiselt veel investeeringud intellektuaalomandisse, nagu erisugu patendid ja litsentsid, kuid ka nende tähtsus investeeringutes kasvab,» kirjeldas analüütik pressiteates.

Ta selgitas, et investeeringutega käib tavapäraselt ühte jalga ettevõtete laenamisaktiivsus. «Kaks aastat väldanud majanduslanguse ja väga madalale langenud kindlustundenäitajate taustal võiks eeldada, et kartused majanduse tulevikuväljavaate suhtes ja nigel nõudlus on sundinud ettevõtted oma plaanid sahtlisse panema. Kuigi narratiiv tundub õige, siis reaalne statistika midagi sellist ei peegelda. Selle aasta esimeses kvartalis väljastasid Eesti kommertspangad ettevõtetele uusi laenusid enam kui 800 miljoni euro eest ehk 22 protsenti enam kui aasta aega tagasi,» toonitas Nestor.