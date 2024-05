Eesti parim juht: unistamine on edasiviiv jõud, ka ettevõtluses

Unistamisel peab olema ambitsioonikas. «Mõistuse hääl ütleb sageli, et seada tuleb realistlikke eesmärke, näiteks kasvada 10 protsenti. Ent paraku ei ole see suurte saavutuste jaoks piisav. Suuri eesmärke aitab saavutada justnimelt suurelt unistamine. Kui näiteks võtta eesmärgiks kasvada kaks või kolm korda, siis toob see iseenesest kaasa ka püüde mõelda kastist välja ja teha midagi täiesti teistmoodi. Kui sedasi õnnestub saavutada kasvõi pool eesmärkidest, siis on see juba suur võit.»