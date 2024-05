Noorukina Steve Jobsi firmas töötanud mees avaldas, mida ta sellest õppis

Kapoor (57) rääkis, et läks Nexti tööle 1988. aastal ja tegi seal alguses lihtsamaid töid. «Ma olin tüüp, kes tõi kohvi sellele tüübile, kes Jobsile kohvi viis,» kirjeldas Kapoor. Hiljem hakkas hakkas ta tööle vastusrikkamatel ametikohtadel. Ta töötas firmas kokku viis aastat. «Steve oli erakordne isik ja ma tundsin teda,» ütles Kapoor.

Kapoor märkis, et kuulis palju Jobsi põhimõtete kohta ja see aitas teda edasi. India päritolu Kapoorist sai hiljem IT-ettevõtja. Ta asutas tarkavarafirma Apigee ja müüs selle 2016. aastal tehnoloogiahiiule Google 625 miljoni dollari (576,3 miljonit euro) eest. Nüüd on Kapoor IT-firma Datastax juhatuse esimees. Firma arendab muuhulgas tehisintellekti.