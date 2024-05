Letid tühjenevad: soojad ilmad kergitasid jäätise ja grilltoodete müüki

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Kertu Kärk märkis, et toidukaupadest on enim tõusnud jäätiste ja karastusjookide müük - lausa 25 protsenti võrreldes eelmise nädala esmaspäeva ja neljapäeva vahele jääva perioodiga. «Samuti on muudest tootekategooriatest rohkem kasvanud ühekordsete nõude (18%), vee (17%), siidri (17%), õlu (15%) ja valgete veinide (11%) müük,» märkis Kärk.

Kärk lisas, et tööstuskauba osas on märkimisväärne tõus olnud just spordijalatsite- ja kottide kategoorias. «Samuti on ostetud rohkem ka teisi jalatseid - võrreldes eelmise nädala sama perioodiga 36% rohkem. Lisaks on kasvanud grillide ja grillitarvikute (19%), aiatarvikute (12%) ja garderoobikaupade müük (12%),» tõdes ta.