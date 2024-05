Swedbank on 13 aastat Eesti ettevõtjate seas läbi viinud tööstusettevõtete uuringut, milles tänavu osales 265 ettevõtet kogukäibega 5,7 miljardit eurot. Möödunud nädalal esitles pank ettevõtjatele uuringutulemusi, millest selgus, et üks suurem mure ettevõtjate jaoks on kvalifitseeritud tööjõu leidmine. Nii tõi 60 protsenti ettevõtjatest välja, et just kvalifikatsiooni puudumine on töötajate leidmisel kõige suurem takistus. Suureks probleemiks pidasid ettevõtted ka koostöö puudumist haridusasutustega, mistõttu ettevõtted tegelevad ise oma töötajate koolitusega. Nii vastas 85 protsenti küsitletutest, et korraldavad oma ettevõtetes regulaarselt sisekoolitusi.