Üllatuslikud hinnad: eestlase suvila jääb hinnaklassi 40 000–80 000 eurot

Kinnisvara24 portaalis on praegu müügil 238 kinnisvaraobjekti, mille sihtotstarve on suvila. Lisaks on paljud suvilad ümber ehitatud aastaringseks elamiseks ja need pakkumised leiab majade kategooriast, kus on müügil 2500 hoonet.

Müügis olevatest suvilatest enamik vajab kas värskendamist või kapitaalremonti.

Kõige enam suvilaid on müügil Harjumaal, maakondadest järgnevad Ida-Virumaa, Raplamaa ja Pärnumaa. Vaid üht suvilat pakutakse Valgamaal ja Hiiumaal pole Kinnisvara24 portaalis praegu müügil ühtki suvilat.