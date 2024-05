USA keskpankurid tõmbasid börside optimismile pidurit

Maaklerid 16. mail New Yorgi börsil.

USA keskpanga Föderaalreservi kõrged ametnikud tõmbasid eile börside optimismile pidurit, kui kinnitasid, et keskpank peaks hoidma laenukuusid jätkuvalt kõrgel, sest inflatsiooni leevenemise kohta ei ole piisavalt kinnitust. See tähendab, et intressimäärade langetamisega kiiret ei ole.