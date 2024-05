VASTASSEIS Soome parlament tahab lahjade veinide tavapoodi lubamisele pidurit tõmmata

Praegu on Soomes lubatud tavapoodides müüa kuni 5,5 protsendilise alkoholisisaldusega jooke. Kangemad joogid on müügil vaid riigile kuuluvates alkoholipoodides. Muudatus hõlmaks ainult kääritatud jooke.

See tähendab, et tavapoodide riiulitele lubataks peamiselt kanged õlled ja lahjad veinid. Veinide alkoholisisaldus on üldjuhul 7-15 protsenti. Kuid näiteks enamik Eestis müüdavatest veinidest on üle 10 protsendise alkoholisisaldusega.