Maakler selgitab, mida kinnisvaraturul nõutakse

Majandusliku ebakindluse tingimustes püüavad ostjad oma kulutusi optimeerida, mis on suurendanud huvi väiksemate korterite vastu. Maakleri sõnul köidavad taskukohased elamispinnad, nagu stuudiokorterid ja ühetoalised korterid, nii ostuhuviliste kui ka investorite tähelepanu. «Need korterid on soodsama hinnaga ja pakuvad elamismugavust, kuigi neil on sageli probleeme väikese pinna ja ebamugava planeeringuga. Väikeste korterite puhul on levinud mured ventilatsiooni ja valgustusega,» märkis ta.

Kuigi suured ja avarad korterid on endiselt ostjate huviorbiidis, on hind eluaseme valikul esmaseks teguriks. «Kinnisvarahindade tõus ja potentsiaalsete ostjate finantsvõimaluste vähenemine võivad muuta suured korterid vähem atraktiivseks. Samuti on vähenenud huvi eksklusiivselt renoveeritud ja keeruka originaalse planeeringuga korterite vastu. Selle asemel pööratakse pilgud vanematele korteritele, mille hinnad on langemas, muutes need atraktiivsemaks nii kodu ostmiseks kui ka investeerimiseks.»