Swedbanki privaatpanduse kliendid ennustavad aktsiaturgudele tõusu

Swedbanki privaatpanganduse klientide seas on populaarseimateks varaklassideks aktsiad, tähtajalised hoiused ja kinnisvara. Kuid mida noorem on investor, seda riskantsemaks eelistused muutuvad, selgus hiljutisest privaatpanganduse uuringust.

Aktsiaturgude suhtes on investorite kindlustunne oluliselt kasvanud: tõusu ennustavad ligi 39% privaatpanganduse klientidest, mida on 6% rohkem kui eelmisel aastal, veidi kasvanud on nende hulk kes prognoosida ei taha ent klientide arv kes on väljavaate osas kartlik ja hindab langusriski suureks on vähenenud 22% pealt eelmisel aastal kõigest 13% peale sellel aastal.