Metsaomanik kutsub ettevõtteid uusi puid istutama

Vestman Grupi metsandussektori juhataja Taavi Raadik rääkis, et ettevõtte eesmärk on luua Eesti suurim uusmetsastamise projekt, mis aitab vähendada kliimamuutuste mõju. Tänavu, algatuse esimeses faasis, istutatakse Eesti eri piirkondadesse 200 000 puud. Ettevõtte pikem visioon on istutada järgnevate aastate jooksul mitu miljonit puud. Üleriigilise kampaaniaga kutsutakse liituma ettevõtteid, kes ei ole otseselt metsandusvaldkonnaga seotud, kuid soovivad suurendada oma panust keskkonnahoidu.