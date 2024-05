Euroopa Komisjon uurib, kas sotsiaalmeedia tekitab noortel sõltuvust

Meta esindaja teatel pingutavad nad, et noortele mitte probleeme tekitada. «Soovime, et noortel oleks veebis turvaline ja eakohane kogemus ning me oleme kümne aastaga töötanud välja rohkem kui 50 tööriista ja privaatsuspoliitikat, mis on mõeldud nende kaitsmiseks,» ütles Meta pressiesindaja CNBC-le.