DelfinGroupi suuraktsionärid müüvad avalikul pakkumisel suure osa ettevõttest

Läti Pank (Latvijas Banka) kinnitas kolmapäeval, 15. mail 2024 pakkumistingimuste prospekti, mille kohaselt pakutakse aktsiaid hinnaga 1,09 eurot aktsia kohta, mis on 12,8% madalam kui aktsia viimase kolme kalendrikuu keskmine börsihind.

Kui võrrelda pakkumise hinda ettevõtte viimase 12 kuu dividendi maksetega, sealhulgas ka plaanitud dividend, mis kuulub maksmisele käesoleva aasta juunis, kujuneb aktsia dividenditootluseks 8,3%. Uutel investoritel, kes osalevad pakkumises, on õigus kvartaalsele dividendile, mida ettevõttel on plaanis maksta juba juunis, samuti 2023. aasta dividendile, mida on plaanis maksta käesoleva aasta juulis.