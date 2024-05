Ruusalepp kirjutas Facebookis, et Funderbeam on tänaseks kätes, mis on üles ehitanud, kasvatanud ja edukalt maha müünud mitu globaalset tehnoloogia ettevõtet. Ruusalepp lisas, et ta toimetab vaikselt paari uue projekti kallal, kuid nendest on veel vara rääkida.