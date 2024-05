Inspektsioon põrmustab pensionifondide müügi kaubanduskeskustes: see pole õige koht otsustamiseks

Eesti kaubanduskeskustes on juba ammu kanda kinnitanud teise samba pensionifondide turustamine, kus mööduvaid kliente kutsutakse vahetama pensionifondi või liituma teise sambaga, kui seda veel tehtud pole. Probleemiks kujuneb see siis, kui turustamisel kasutatakse eksitavaid, ebaausaid ja agressiivseid kauplemisvõtteid. Näiteks näidatakse fondidega seotud infot valikuliselt või üldse mitte ning kiirustatakse tarbijat takka kiirelt kohapeal otsustama, pakkumata aega erinevate pakkumiste võrdlemiseks.

Pensionifondi vahetamine või sellega liitumine on oluline otsus, mida ei ole mõistlik teha kiirustades. Soovitatav on enne lugeda ja analüüsida erinevate pensionifondide tingimusi, prospekte, võrrelda tasusid ja tootlust ning tutvuda investeeringute aruannetega. Kui otsus pensionifondi vahetada on läbi kaalutud ja kindel, tasub vastav avaldus esitada pensionikeskuse veebilehel, pankade kontorites või internetipangas. Pensioniks kogumine on pikk protsess ja kiired otsused toovad harva kasu.