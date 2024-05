Uus Maa: hoiuste suur maht hoiab kinnisvaraturgu kinni

Eesti Pank teatas, et majapidamiste hoiused ületasid märtsis esimest korda 12 miljardi euro taseme. Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liikme Igor Habali sõnul tähendab see kinnisvarasektorile, et suur osa vabast rahast on pandud tähtajalisele hoiusele, mis pidurdab järgmise kuue kuu kuni aasta jooksul tehingute tegemist.