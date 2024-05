Uued plaanid: töötutoetuse kaotamine toob uut liiki hüvitise

«Täna on kaks süsteemi, on töötutoetus, kus loetakse seda päevade arvu, et 180 päeva peab olema töötanud ja siis on töötuskindlustushüvitis, see sama, mis sõltub sinu eelmisest palgast, ja selleks pead sa olema töötanud 12 kuud. Me ei loe seal päevade arvu,» selgitas majandusministeeriumi asekantsler Ulla Saar.